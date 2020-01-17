身邊多少都有聽過有朋友墮過胎經驗，有網友就分享自己身體不好無意中看到朋友墮胎後小孩還在身邊的經驗，最後她不忍心去參加法會時幫嬰靈立牌位，結果孩子居然跑來道謝還說要當她的小孩。

網友在《靈異公社》分享，10多年前，一個朋友捨去他無緣的孩子，原PO表示自己本來是完全不知道這件事的，但這幾年身體差時就看到朋友拿掉的孩子。原PO表示自己日前夢到了嬰靈，她在夢中問祂，「你怎麼一直待著？」孩子則回應「我很愛我的爸爸媽媽」，原PO當時非常不忍心，便表示要去求菩薩超渡祂，於是原PO醒來後，就真的為了那孩子，去參加法會，還幫祂立牌位。

沒想到隔沒兩天，那孩子就回去托夢表示，「阿姨，謝謝你，從來沒有人記得我！」也讓原PO相當欣慰，表示「這孩子超有禮貌！」

這件是過完某天，原PO睡覺被某天一群小孩的吵鬧聲吵醒，她在半睡半醒中又看到朋友的小孩與其他嬰靈們在吵誰要先當她小孩，嚇得原PO直呼「別！阿姨家三個了，夠熱鬧了。阿姨希望你們能投胎到更好的家庭，說完，孩子們笑了，點點頭說那我們走了喔，夢就醒了」

(中時電子報)