迎鼠年，南瀛天文館新春期間推出「迎星鼠來寶」系列活動。(南瀛天文館提供／曹婷婷台南傳真)

鼠年到，南瀛天文館新春期間推出「迎星鼠來寶」系列活動，邀請民眾一起尋找散布館內各處的迎星開運金鼠，只要正確回答3個問題，即可獲得開運好禮一份，為新年帶來好運！此外還有新春限定觀測館特別闖關及各式新春表演等活動，歡迎民眾共襄盛舉。

南瀛天文館今年迎接鼠年，新春期間每日現場還有「箏箏日上」風箏彩繪DIY、「天文小學堂」天文遊戲課程新春特別版、「起司霸主」金鼠投擲比賽等活動，讓大小朋友都能一同遊玩，熱鬧迎鼠年！

大年初二到初四連續3天有小丑魔術氣球表演、大宇宙泡泡秀及童玩體驗，活動多元精彩吸睛，適合全家大小來走春。大年初一晚上7到9點，在天文觀測館舉辦夜間觀星活動，可觀賞冬季星空著名星座獵戶座，及獵戶座的忠犬和獵物們。

南瀛天文館每周六晚上7到9點開放免費觀星，民眾可透過望遠鏡實際觀測，瞭解許多和星空相關的神話故事，更深入認識星空，親身體驗觀星樂趣。球幕劇場及望遠鏡博物館新春特別加場！春節期間為回饋民眾，星象劇場中午12點30分加開「極地企鵝上太空-還有熊」電影場次，天文觀測館整修後也重新開放，是全台唯一的望遠鏡主題博物館，春節期間每天下午1點特別加開導覽解說場次。

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