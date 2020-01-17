2020總統大選落幕，檯面上政治人物今年運勢受矚目。命理時事分析家詹惟中以撲克牌預測，高雄市長韓國瑜抽到黑梅花Q及黑梅花6，主持人陳鳳馨大驚：問題嚴重了。詹惟中則解讀說，韓面對罷免，也許困難重重，有很多阻礙。

詹惟中在談話性節目《國民大會》中，以撲克牌預測2020年政治人物運勢。其中紅心代表開心、鑽石代表聲名大噪、黑桃代表責任慾望與工作勇往直前、黑梅花代表不好，數字越大代表越慘。

詹惟中表示，蔡英文抽中紅心3，代表選贏了開心、歡天喜地；韓國瑜則是黑梅花Q及黑梅花6，他解讀說，面對罷免也許困難重重，有很多阻礙在裡面；柯文哲則抽中黑桃K，代表子弟兵進入立法院，柯的責任重；朱立倫是鑽石K，他在國民黨的地位像鑽石一般發亮，今年當中也是備受肯定，選前也是完全投入，順應政治情勢；賴清德為黑桃Q，代表他背後有很多貴人，後勢蠻看好，講話會有影響力。

(中時電子報)