北京大學全球校友會甫於去年12月底舉辦「2019年校友工作獎勵表彰頒獎儀式」，其中「優秀校友」獎項是表揚在各自領域或行業中傑出表現的校友；富士達保經董事長廖學茂獲得常務理事會一致認同，獲頒北京大學「優秀校友」獎項肯定，職涯榮耀再添一筆。

2007年廖學茂董事長創立富士達保經，不久因金融海嘯衝擊導致公司面臨經營困境，然而他卻不為此氣餒，決心帶領公司度過低潮，於是選擇隻身前往北京大學攻讀EMBA精進經營管理。

廖學茂表示，在北京大學求學期間能與大陸各省、台灣和香港等地的企業精英共聚一堂是非常難得的經驗，專業知識受益良多，同時開拓自己視野，還能連結許多重要人脈更是難能可貴。

廖學茂除了是一名傑出企業家更身兼數個職位與角色，努力貢獻社會、實現自我夢想，曾擔任「北京大學EMBA台灣校友會」理事長，目前則是「中華保險服務協會」理事長，並於「朝陽科技大學」任教擔任助理教授。

社會公益領域中，同時是「救國團台北市團委會」會長及「張老師基金會台北中心」主任委員。數年來更偕同其他社會菁英一同捐贈數百萬資助多項公益事務推動。此外，取得政治大學及北京大學雙碩士後，廖學茂董事長仍孜孜不倦，去年開始攻讀台灣大學EMBA管理學碩士學位，期望結合更多的實務經驗與學術理論，帶領富士達保經再上一層樓！

富士達保經在廖學茂的專業帶領下持續擴展規模，目前已有2,500多位業務同仁，全台超過24個營業據點，今年保費收入目標更是上看80億元；2019年榮獲多項殊榮如保險信望愛、國家品牌玉山獎、華人公益金傳獎等33項大獎。

(中時 )