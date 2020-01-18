當人生走到70歲的古稀之年，你的夢想與目標是什麼？

「我80歲之前要騎車環島一周，還有，我想把米蘭、巴黎、倫敦三大時尚秀也走過一遍！」說這話的，是近兩年以「時尚老人」名號，開設YouTube頻道「Dr. Lin時尚老人」與臉書粉絲專頁「時尚老人」的退休醫師林經甫，他上傳自拍、自剪影片，分享養生、生活心得，在網路上竄紅。

2019年9月，高齡74歲的林經甫，成為全球四大時尚秀之一—紐約時裝秀上，年齡最高的登台模特兒。在五光十色、音樂節奏輕快的國際舞台上，他穿著街頭時尚品牌Christian Colorado的服裝，跟一群平均年齡至少小他50歲的年輕模特兒們一起走秀，若非他臉上一抹全白的大鬍子，台下觀眾恐怕一時也很難辨出他的高齡。

接受商周專訪當天，他頭戴著黑色毛呢紳士帽、黑色圓框眼鏡，以一襲深色唐裝現身，走在大稻埕街道，舉手投足像在伸展台上般亮眼。

人生70才開始，對很多人而言，不過是句廣告詞；但對林經甫來說，不只是說說而已。

他把人生分成兩部分：「第一人生」與「第二人生」。

第一人生，他認為要為養家活口、為事業打拚，在這階段，他是協和婦女醫院院長、婦產科名醫，事業成功，名利雙收。第二人生裡的他，則全心投入鍾愛的藝文推廣、戲偶蒐藏，在藝文圈中，人稱「林董」，是大稻埕文化圈裡的知名人物。他還當起網紅，自拍與剪輯影片，向同齡或5、60歲的「年輕人」倡議如何成功老化。

他提老後必備三力：

體力、腦力、社會力

什麼是「成功老化」？他舉一個生動比喻，「你看『福祿壽』（註：中國神話象徵財富、功名、長壽的三仙）的『壽』，是站著，不是躺著，成功老化，就是能站得好好、開心笑著！」

林經甫說，台灣平均餘命與北歐國家差不多，都是80歲左右，「但我們的臥床期卻是7年，等於健康餘命比人家少7年，這怎麼能算『壽』？」

被導演兒子刺激當網紅：

自稱老人，有何不好？

所以，他積極主張，為了第一人生做的必修課，如教育、人脈、各種計畫等，在第二人生也需要，「為了成功老化，你必須要做準備！」

怎麼準備？他提出「三力」法則：社會力、體力與腦力。

所謂社會力，就是社交，如志工、旅遊等。體力，則如運動、健走等。腦力則包含各種知識、才藝的學習。

當起網紅、自稱「時尚老人」，是他想推廣「三力」的方式。

「一開始是被兒子刺激到，他請我幫忙『掌鏡』，拍著拍著，我想我也可以拍自己的影片。」林經甫起初只是分享生活，之後還與導演兒子合作推廣生酮飲食，引發網友熱議。

兒子林冠廷是知名廣告導演，經營的台客劇場YouTube頻道有近60萬人追蹤。林冠廷曾因在影片中批評天津街菸蒂過多，「激」到台北市長柯文哲親自彎腰撿菸蒂；甚至，他為了老爸的糖尿病而推廣生酮飲食，也在網路上掀起正反意見激辯。正因感受到社群媒體威力，開了林經甫對新媒體的眼界，開始自己嘗試。

不過，起初創立「時尚老人」臉書專頁時，林經甫身邊的醫師、藝文圈老友們一面倒反對，喊得最大聲的，是與他有20多年交情的建築師呂大吉。

「我們都覺得他做這事情很奇怪啊！當什麼網紅？就是好好用他醫師專業背景跟人推廣就好，但我們一票朋友好說歹說，他都聽不進去啊！」呂大吉邊笑邊說朋友圈初期的反應。

還有同齡者要他避談「老」、不要自稱「老人」。但林經甫聳聳肩，不以為意的說，「有人說叫時尚『阿伯』，不要叫『老人』，但我覺得就是要看破生死，自稱老人就更靠近死亡，等於每一天是多得的，有何不好？」

紐約走秀成行銷契機：

5、60歲開始，真的不晚

走上伸展台，則源自他的戲偶蒐藏。2018年，實踐大學服裝設計系學生參觀他的戲偶蒐藏，雙方談起從戲偶到服裝的設計概念，還邀請他參與大稻埕走秀活動。當天，他穿著一襲以皮影戲偶為概念設計的服裝登台，照片在網路上廣傳，紐約設計師輾轉看到後，邀請他親赴紐約參與時裝週。

沒想到一次紐約登台曝光，讓他成功抓到對外界推廣成功老化的「行銷契機」。「以前每次演講都提，但之後身體力行的人都很少，沒想到紐約（走秀）這麼有效果！」林經甫說。

甚至，他有一群扶輪社的貴婦姊妹社友，就因為看了他去紐約登台走秀，主動找上門，希望也能穿著華服登台。「這就讓我逮到機會了！美麗是不分年齡，人人都想追求的，我就乘機鼓吹她們要運動、健身！」

目前這個時尚美魔女團，平均年齡5、60歲，成員約10人，群組人數不斷增加，預計今年3月要公開展示成果。「我還在想，要幫她們多找幾個地方（演出），這是好的示範，要讓更多人看到啊！5、60歲開始，真的完全不晚！」林經甫認真地說。

「時尚老人」計畫從2017年推行迄今，效果慢慢浮現，不少媒體或團體為此而來採訪或拜訪林經甫時，他會刻意帶著人群到大稻埕街區，介紹文化歷史、產業，讓自己與地方產生綜效，朋友們也開始改觀。

「原來他做這事情是有目的的，他很清楚知道要靠社群媒體影響力，一邊推預防醫學，一邊推大稻埕的地方創生，幫地區行銷，」呂大吉說。

他談揮別成功和交棒：

先拋開「第一人生的繁複」

林冠廷形容自己的老爸是個「Alpha male（意指有男子漢風範者）」，在公司與團隊中都是「老大」。這與許多成功企業家頗為相似，尤其是面對退休、交棒時，要如何從成功事業圈斷捨離，更是難題。

所謂斷捨離，首先是價值觀轉念。「就是離開你原本第一人生太繁複的東西，比如你很有錢，你在2、30歲買了十多部跑車，但你5、60歲時，就該丟掉啦！到70歲，就該坐公共汽車了。因為那東西對你來說太『繁』了，你到70歲還要炫耀嗎？」林經甫說。

他自己的轉念，來自於醫師經驗。「在ICU（加護病房） 做很久，看過太多案例，是病人要走，但家屬不讓病人死亡⋯⋯。」林經甫說，「斷捨離」是一種讓自己學習面對死亡，也讓家人、子女面對死亡的過程。

他尤其觀察到許多企業老闆在世時與二代難以溝通，導致身後事沒處理好，「有責任的企業家，必須自己先處理好，才不會造成子女麻煩。」如他自己，為免小孩管理困難，已大筆捐出價值上億、蒐藏近30年的戲偶，近年也不斷捐贈個人蒐藏的苗族服飾給輔大織品系做研究；最近，他還打算把多部汽車、跑車轉手清掉。

採訪拍照時，他特別拿出送給設計師重修的衣服又端詳了一番，檢討哪邊應該再修改，「這袖子應該要再多加個⋯⋯。」結束兩個多小時的訪問後，他滑開平板電腦說，接下來還有哪個訪問、未來幾天還有什麼活動，精神比旁邊20來歲的助理還好。

時尚之於他，不只是衣著，也是一種生活態度。

商業周刊第1679期

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(中時電子報)