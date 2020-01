預期在全世界多個開發中國家大力建設港口、鐵路與電信網路等基礎建設的陸「一帶一路」計畫一度失去動力,如今高調歸來。《紐約時報》引據陸商務部數據,指出在去年前11個月中,陸企共簽署了價值近1280億美元的「一帶一路」契約,比2018年同期增長了41%,再次引起西方國家警覺。

《紐約時報》15日報導指出,如最近塞爾維亞首都貝爾格萊德的地鐵計畫、哥倫比亞首都波哥大的鐵路計畫,根據與陸企簽署的合約,這些參與陸「一帶一路」計畫的國家,多為使用陸技術勞工與陸銀行貸款。

「一帶一路」計畫曾於2018年時遭馬來西亞、斯里蘭卡與巴基斯坦當地官員批評「浮誇且昂貴」,雖然大陸稱已採取實際作為削減浪費,但仍引起多國表示擔憂。而「一帶一路」回歸,可能引起美陸關係再次緊張,華府特別擔憂大陸正建立一個「只買陸貨並朝向權威政治模式」的國家集團,特別是兩國在安全與科技上早存在許多糾紛。

如美國與歐洲國家等官員長期批評「一帶一路」計畫本質是掠奪,而此一觀點也逐漸在發展中國家接納。如2018年斯里蘭卡因無法償還債務,將具有戰略意義的漢班托塔港(Hambantota port)移交給大陸後,引起多國警覺;馬來西亞的一帶一路建設「東海岸鐵路計畫」也曾因成本過高一度官方要中斷,直到2019年重新談判後才恢復。

大陸領導層也開始承認此一批評。報導指出,大陸國務院副總理劉鶴在2018年早期曾高度關切過度貸款問題,而這也並非單因「一帶一路」計畫。數月後,大陸金融管理部門開始縮緊國內與海外貸款,監管單位向陸銀行要求貸款給貧困國家前要再三檢查後,讓「一帶一路」合約數量大暴跌,而陸領導者也幾乎停止大規模宣傳此一計畫。

但在信貸緊縮導致大陸在2018年經濟成長比預期減緩更多後,金融監管開始轉向,不論是大陸國內基礎建設或是海外「一帶一路」建設等借貸逐間恢復,2018年底合約簽署量也轉為成長。

而一帶一路捲土重來,讓西方國家對此再次表達擔憂,過去一周內就有兩個代表西方國家政府與商業公司的團體紛紛提出報告,對「一帶一路」表達質疑。「中國歐洲商會」(European Union Chamber of Commerce in China)16日的報告指出,交易欠缺資訊以及採購系統不透明,讓如歐洲公司難以與陸企競爭。國際金融協會(The Institute of International Finance)13日也發布報導,指出參與「一帶一路」的貧困國家債務負擔已急遽增長,許多國家在承擔新債務時,要證明自身有能力可借貸幾乎是勉強。

報導最後指出,大陸一向對此反駁,由於交通成本過高才會讓這些新興國家市場的經濟成長飽受影響,故建造如新港口等新基礎建設才有助減少這些成本。

