巴拿馬加勒比海岸最大的原住民區恩戈貝-布格雷特日前發生一起毛骨悚然的命案，邪教「上帝新光教派」傳教士涉嫌在當地毆打、焚燒、刀砍等方式折磨當地原住民，威脅他們悔改，否則將被殺死。據警方統計，邪教儀式已造成7人死亡，包括5名幼童與他們的孕母，警方甚至在儀式現場發現有全裸的女人、開山刀與祭祀的山羊，血腥現場令人不寒而慄。

邪教「上帝新光教派」造成巴拿馬原住民區7人死亡，其中包括5名幼童與他們的仍在懷孕中的母親。圖為被救出的幼童。（美聯社）

據《美聯社》報導，當地檢察官巴洛伊斯（Rafael Baloyes）16日表示，在3名村民逃脫並在當地醫院治療並向警方報案後，警方一度做好最糟糕準備，仍被這鮮少為外界所知的邪教「上帝新光教派」（The New Light of God）儀式所驚嚇到。

巴洛伊斯指出，這群邪教傳教士在所謂的「教堂」內發現了一名裸體女性，調查人員還找到了開山刀與用來祭祀的山羊，裡面還有許多遭到他們虐待的原住民，而這邪教儀式就是若原住民不願意悔改罪過，他們將遭傳教士用木棍或聖經毒打虐待，甚至殺害。

巴洛伊斯表示，在教堂兩公里外，檢方還發現新建好的墳墓，內有5名僅1歲大幼童的屍體與他們仍在懷孕中的母親，以及1名17歲女性鄰居。警方並救出被綁在一起的14名原住民。他指出，經過警方調查發現，這一家人外出舉行儀式，但遭傳教士們以虐待方式屠殺，全家幾乎難以倖免。

巴洛伊斯表示，這群傳教士向原住民聲稱上帝給他們一個訊息，大意是要每一位悔改，要不然就得死。恩戈貝-布格雷特半自治區的領導人米蘭達（Ricardo Miranda）表示，稱此教派為「撒旦崇拜」根本違反基督信仰，並予以強烈譴責。「上帝新光教派」據傳是3個月前才剛進入該區，而這一起血腥儀式是在11日發生的。

(中時電子報)