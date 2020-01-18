鹽水八角樓前有「八角樓迎鼠 竹幸福」竹燈創作展。(鹽水區公所提供／劉秀芬台南傳真)

配合月津港燈節活動，台南市政府文化局與鹽水區公所合作，結合在地社區及華新麗華公司，一起將鹽水區中山路打造成月津港燈節另一個浪漫的「星光隧道」。

中山路一整排銀藍色的燈海，讓遊客可以從中山路走入月光之城感受巷弄的燈飾，再走入月津港享受藝術家設計的洗禮，已吸引許多民眾拍照，成為網路熱搜景點。

此外，鹽水朝琴路舊名為「竹仔街」，曾產出許多精彩的竹工藝。今年鹽水月津港文化觀光商圈發展協會也於鹽水八角樓推出「八角樓迎鼠 竹幸福」竹燈創作成果展，讓遊客透過賞竹燈了解鹽水不只有蜂炮，還有精彩的竹工藝。

竹燈展由鹽水區公所、南台科技大學及華新麗華公司協辦，南台科技大學校長盧燈茂邀請竹編工藝師張永旺於「在地文化創作學習」課程中進行指導學員創作，共展出1座主燈《月津漁火》、5座副燈《鼠漁老街》、《鼠來飽》、《聚波之光》、《咬錢鼠》、《蜂狂砲鼠》等6件作品。

17日參與啟燈活動的台南市市長夫人劉育菁表示，在八角樓展出相當有意義，不僅是鹽水的地標，更象徵鹽水港過去郊商蓬勃的繁華歷史，有復古味道的創意竹燈作品與這棟傳統歷史建築物相得益彰，也讓八角樓再現美麗風華。

鹽水區長呂煌男表示，月津港燈節是台灣藝術燈節的一大品牌，本次八角樓與中山路啟燈，也是為月津港燈節暖身，希望過年期間全國各地的民眾可以多來鹽水走走，鹽水是一個充滿文藝氣息的小鎮，還有許多美食等你來品嘗。

(中時 )