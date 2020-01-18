南瀛天文館新春期間每日都有精彩多元特別活動。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

配合生肖鼠年的到來，南瀛天文館今年結合華人文化，新春期間推出「迎星鼠來寶」系列活動，讓民眾在園區內尋找迎星金鼠，只要正確回答3個問題，即可獲得開運好禮一份，期待來年諸事大吉，一路旺運。

此外，每日現場還有「箏箏日上」風箏彩繪DIY、「天文小學堂」天文遊戲課程新春特別版、「起司霸主」金鼠投擲比賽等活動，讓大小朋友都能一同遊玩，熱鬧迎鼠年。大年初二到初四連續3天還有小丑魔術氣球表演、大宇宙泡泡秀及童玩體驗，活動多元精彩，適合全家大小來走春。

大年初一晚上7到9點，在天文觀測館舉辦夜間觀星活動，可觀賞冬季星空的著名星座獵戶座，及獵戶座的忠犬和獵物們。南瀛天文館每周六晚上7到9點開放免費觀星，民眾可透過望遠鏡實際觀測，瞭解許多和星空相關的神話故事，更深入認識星空，親身體驗觀星的樂趣。

球幕劇場及望遠鏡博物館新春特別加場，春節期間為回饋民眾，星象劇場在中午12點30分加開「極地企鵝上太空-還有熊」電影場次，另外天文觀測館整修後重新開放，是全台唯一的望遠鏡主題博物館，春節期間每天下午1點特別加開導覽解說場次。

(中時 )