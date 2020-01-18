資深購物專家廖其芳近日在談話性節目分享大表姊慘遭妹妹、老公聯手背叛的故事，最後大表姊更因為打擊過大，彷彿瘋了一般，至今仍住在療養院中，令攝影棚眾人聽了唏噓不已！

廖其芳透露大表姊從高中時就開始半工半讀，一路上都無怨無悔地供小7歲的妹妹吃飯念書上大學，妹妹念高中功課不是很好，還找自己男朋友幫妹妹家教補習。

後來妹妹順利考上大學，大表姊也與男友結婚，婚後還是在家中弄了一個房間供妹妹住。只是廖其芳的大表姊有天越想越不對勁，不解妹妹為何都已經念大學了，老公在妹妹房間中幫妹妹家教？

某天，大表姊終於鼓起勇氣打開了房門，竟看到老公與妹妹在床上激戰這驚人一幕，老公也向她坦承小姨子還在讀高二時，兩人就在一起了。廖其芳透露，當天大表姊抓完姦後就跑出去了，直到天亮才自己走回家，「從那天開始，我印象非常深，她好像回家沒有帶靈魂回來，魂已經不在了。」更透露大表姊之後狀況每況愈下，從呆掉變瘋掉，至今仍住在療養院中。

(中時電子報)