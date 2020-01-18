總統大選結束，國民黨候選人韓國瑜大輸民進黨蔡英文265萬票，敗選隔天韓國瑜也宣布回到高雄專心市政，但接下來還必須面對罷免難關，且中選會17日也公告，確認「罷韓」第一階段已通過門檻，對此韓國瑜回應「全力拚市政，尊重民意的決定」。

針對「罷韓」第一階段連署人數達到28560人，已通過第一階段門檻，韓國瑜表示「全力拚市政，尊重民意的決定」。同日晚間韓國瑜也在臉書以「停止撕裂，從關心家人開始」發表文章，韓國於說，他知道很多粉絲都認為孩子「年輕氣盛」、「被洗腦」、「被煽動」，但支持者如果一直抱著「你們年輕人就是⋯」的心態，只會把對方推得越來越遠。

韓國瑜也呼籲年輕人，如果今天是自己被深深貼上「無腦狂粉」的標籤，會不會覺得自己被以簡單地二分法分類，進而甚至被汙名化？希望大家坐下來好好討論、關心家人，從每個家庭實踐愛與包容。

(中時電子報)