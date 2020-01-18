美式賣場好市多登台後，掀起數次「喪屍潮」，包括厚奶茶、草莓大福和半熟麵包，17日有網友拍下照片，好市多再度引發喪屍潮，但所有人瘋狂搶購的竟是貓罐頭，讓網友看傻。

一名女網友在《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》貼出一張大家擠破頭瘋搶的照片，表示「貓罐頭折價$100，一推出來都不用上架，沒兩分鐘馬上搶光光，好像不用錢一樣，真可怕！」，只見照片中每一個人好似失心瘋，以箱為單位瘋搶貓量，把推車疊得滿滿。

網友看到都傻眼，直說：「貓奴出征 寸草不生」、「早上就看到有人搶了一整車」、「看到這幕以為戰爭爆發了」、「搶的人都知道是貓罐頭嗎...」、「好市多根本是難民營好嗎XD」、「買來囤貨，特價過後就上網拍賣的吧」、「貓罐頭...這也行？」、「這罐不推耶，對貓來說太鹹了」。

(中時電子報)