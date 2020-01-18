大陸一家企業向政府申請「武大郎」為商標遭到拒絕，知識產權局給了一個讓人吃驚的理由：「因為武大郎是中國烈士」，因此不得作為商標使用。事件在微博引起熱議，許多網友提出疑問，武大郎是《水滸傳》中的虛構角色，何時成為革命烈士？
綜合陸媒報導，從網上流傳的圖片顯示，在一份蓋有大陸國家知識產權局商標審查業務章的「商標駁回通知書」上，某公司去年7月申請註冊「武大郎」作為商標，被該局拒絕。
眾所周知，武大郎是中國古典小說《水滸傳》和《金瓶梅》裡的人物，是打虎英雄武松的哥哥、潘金蓮的丈夫，其個子不高，為人忠厚，以賣燒餅為生。
報導指出，這份通知書寫道，「經審查，根據《商標法》第十條第一款第（8）項、第30條的規定，我局決定駁回上述商標註冊申請，理由如下：『武大郎』為我國烈士，用作商標易產生不良的社會影響，不得作為商標使用。」通知書還稱，商標註冊申請人如果對本駁回決定不服，可以在限定時間內申請複審。
大陸國家知識產權局商標局亦證實該網傳文件屬實，而申請該商標的代理申報公司其後回應稱，在官方資料庫「中華英烈網」中，確實有一位與武大郎同名的烈士，但駁回文件已被商標局收回，對方稱會重新下發審查意見。
報導說，中國大陸除了《商標法》外，另有《英雄烈士保護法》也有與商標相關規定，任何組織和個人不得將英雄烈士的姓名、肖像用於或者變相用於商標、商業廣告，以免損害英雄烈士的名譽。
不過有網友在查詢後發現，在知識產權局商標局旗下的「中國商標網」中，申請「武大郎」相關商標的共有73個，其申請類別也是多種多樣，不少含有「武大郎」字眼的商標也成功獲得註冊。
文章來源：公司申請「武大郎」商標被拒 官方：是烈士
(中時電子報)
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