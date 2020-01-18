相隔20天的時間，林書豪17日總算重新回到大陸CBA戰場，可惜他的手感欠佳，全場投19中6，含三分球投5中1，貢獻17分、6助攻與3籃板，幸好北京最後仍以91比87險勝來犯的深圳，目前戰績18勝10敗，跟北控並列第5。

雙方前3節呈現互有領先局面，不過身為地主的北京首鋼，末節一度取得82比74領先，卻被深圳再次追上，幸好林書豪最後1分鐘左右兩罰俱中，幫助北京仍以87比82領先，隨後北京穩住場上局面，總算有驚無險把主場勝利留了下來。

上次林書豪出賽，已是去年12月28日，相隔20天重返CBA戰場，身手略嫌生澀也屬當然，多虧翟曉川貢獻23分、9籃板及4助攻，漢米爾頓也有21分、11籃板，方碩16分，剛入選中華男籃培訓隊的周儀翔，先發30分鐘拿下6分。

17日表現最出色的台灣球員，則是效力廣州龍獅，且跟周儀翔一樣入選中華男籃的陳盈駿，他先發出賽40分鐘，投16中9，貢獻23分、8助攻、4籃板及2抄截，幫助廣州116比113險勝青島，效力青島的林韋翰3分、3助攻與2籃板。

(中時 )