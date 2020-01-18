柯志恩與李彥秀17日晚間同框直播 (翻攝自李彥秀臉書)

國民黨立委柯志恩與李彥秀在2020大選中雙雙敗退，不敵民進黨羅致政與高嘉瑜，也讓支持者大嘆「最大遺珠」。2人在昨(17日)同框開直播，以「是誰讓我們變成在野X2的女人」為題，與觀眾互動。直播中，柯志恩，討論到誰的輔選最雞肋時，柯志恩竟說「就是那雙美白小腿好不好」，引起熱烈討論。

柯志恩與李彥秀開直播檢討敗選原因，被問到說「誰來助選的效果最好」、「誰來助選的效果最雞肋」，柯志恩先表示「在我的選區中，若有一群大老婆來幫我助選，效果最好」，接著說「誰最雞肋？就是那一雙美白小腿！好不好！」、「大家還記得那雙美白小腿嗎？為什麼有人要在我的場子一直講美白小腿4個字呢！」

柯志恩下一秒表示自己是說笑：「沒有啦，最雞肋的應該是，讓我們民調掉了10%的某些不分區」。李彥秀也說，按照這幾天檢討下來，雞肋實在太多了，所以自己才說應該要可以複選，每個因素環環相扣，都造成這次選舉的結果。

(中時電子報)