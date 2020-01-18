三立《炮仔聲》演員陳子玄去年11月與演員老公陳建隆離婚，兩人共同撫養3歲的兒子恩恩，她17日晚與璟宣、吳東諺等人出席三立尾牙並表演歌舞。表演前，她受訪表示，因拍戲關係，兒子由婆婆照顧，農曆年也將到婆婆家吃年夜飯。她為了兒子，現在仍與前夫聯絡，互動不錯，未來有復合可能？她回「順其自然」，強調和前夫的關係就像朋友和家人。

陳子玄。盧禕祺攝

陳子玄提到，由於兒子是遲緩兒，現在正接受物理、職能、語言治療，目前3歲多已大約發展到2歲，會叫「爸爸」、「媽媽」，還會講「媽咪愛妳」、比飛吻動作，也很會模仿大人講話。這次她為了尾牙練舞，兒子還會模仿她起立、蹲下的M字腿性感動作，還會發出「嗯哼」聲音，嚇得她得跑到浴室練習。她笑稱很久沒帶「長輩（奶奶）」出門，為了這次表演特地擠了一下，從B罩杯升級到D罩杯，Y字奶又露蛇腰和美腿，自豪是「今日我最辣」的代表，也是出道以來最大尺度。

陳子玄坦言常為小孩必須跟前夫聯絡，「還是希望給小孩完整，我們會一起陪小孩看醫生、上課、做親子活動」。由於陳建隆忙自家經營的飾品，這次陳子玄在《炮仔聲》的角色名叫「奶茶」，陳建隆認為有一對珍珠奶茶杯、冰淇淋的耳環很適合她就送給她，陳子玄在戲裡也派上用場。陳子玄對新戀情還沒有任何期待，因為忙拍八點檔《炮仔聲》、忙孩子，加上年後將推出自創彩妝品牌，沒太多時間享受單身日子，「現在專心衝刺事業，把小孩照顧好，想讓恩恩趕上同齡小孩的進度」。

盧禕祺攝

(中時 )