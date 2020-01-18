三立集團17日舉辦尾牙，現場席開143桌，員工、貴賓及藝人共超過1800位，總經理張榮華表示，今年尾牙主題是「Keep going+持續前進」，雖然大環境不景氣，三立2020年仍預計投入10億在戲劇、節目及新媒體自製內容上，同時公布年終最高2.3個月，共計將發出破億年終獎金。

尾牙場熱鬧非凡。盧禕祺攝

張榮華在尾牙上感謝三立的員工這1年的努力，即使2019年整體景氣低迷、產業環境變化快速，三立仍在內容、收視與營業額等各方面逆勢成長、保持領先，台下的1500位員工功不可沒。總經理張榮華表示，5G世代即將來臨，對於影視產業來說是更嚴苛的考驗，但內容就是競爭力的核心。

64歲的張榮華也自我突破，首度在尾牙中挑戰最潮的K-pop舞蹈，以身作則告訴員工，持續創新成為更好的自己。他在台上大約跳了10分鐘，臉上表情數度看起來吃力，但活力、拚勁十足，令台下員工佩服，結束舞蹈後，他又在台上撒紅包，讓員工們搶翻天，把氣氛帶到最高潮。

張榮華撒紅包，員工搶翻天。盧禕祺攝

三立電視的新媒體化發展腳步快速，去年三立電視各節目於YouTube頻道的成績再度刷新高，共計有56億次觀看數，較107年又再成長近20億次，最熱門的2個頻道《綜藝大熱門》及《完全娛樂》訂閱都已破百萬，《完全娛樂》更是電視節目類訂閱第1名，已接近200萬人訂閱。

另外戲劇最熱門就屬八點台劇《炮仔聲》，去年有有2.2億次觀看，各項數據都是業界第一名。《三立新聞網》ComScore單月總瀏覽分鐘數突破6.7億，是電視新聞媒體第1名，三立新聞網YouTube 頻道根據Socialblade 平台評比，也為電視新聞媒體類第一。「Vidol影音平台」ComScore娛樂類行動裝置不重覆訪客，台灣OTT第一名。

張榮華熱舞。盧禕祺攝

三立今年在戲劇節目的表現方面，台灣台熱播的「炮仔聲」一直是話題性最高的戲劇，有線收視居冠不下，穩坐收視第一，都會台華劇去年也有不錯的口碑與成績，《一千個晚安》與《用九柑仔店》分別獲文化部輔導金，劇情也跳脫偶像劇風格，《你有念大學嗎？》、《必勝大丈夫》、《月村歡迎你》分別是愛奇藝去年觀看次數最高的偶像劇前五名。

畢書盡（左）及吳東諺。盧禕祺攝

同時也開出了2020年亮眼的拍攝計畫，優質好戲、偶像劇與八點檔各線皆陸續推出不同題材新劇，除了目前拍攝中由鍾瑶與宏正主演的職場愛情劇《跟鯊魚接吻》外，年後將陸續開拍的包括奇幻浪漫劇《天巡者》、華語劇八點檔《我的青春沒在怕》、敗犬系列《四剩獸的愛情攻略》、奇幻愛情劇《霸託總裁愛上我》、輔導金的社會寫實劇《未來媽媽》、愛情校園劇《三年菁英班》及《天頂的月娘》等。

陳子玄。盧禕祺攝

三立總經理張榮華。盧禕祺攝

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