2020大選國民黨慘敗，不過卻被爆選前1月6日國民黨內估票，總統候選人韓國瑜竟贏37萬票。國民黨台北市議員徐巧芯爆料說，這是國民黨區黨部希望可以開出多少票，就報這個票上來，也就是說估贏37萬是參考用，心理喊話。此話一出，眾人笑翻。

徐巧芯在《新聞面對面》指出，這很好笑，國民黨每一次選舉都會估票，像這次選前估贏37萬就是參考用，大家心理喊話。其實隱含的意思就是，你希望可以開出多少票，就報這個票上來，他們作民調就是去看現實狀況。

至於贏37萬票到底是怎麼估算的？徐巧芯表示，也就是國民黨黨務人員希望能為你的區黨部開出多少的票，然後寫上來，每一個區黨部都多估個100張好了，加起來就是一個很可觀的數字，本來誤差都小，但把每個都加起來就變成大贏。

徐巧芯指出，以前選舉有一個東西最神秘，國民黨以前有民調中心，那個民調中心所做出來的民調，只有黨主席、選舉操盤手兩人可以看，真正準的東西只有他們看，而贏37萬票的估算表則是大家看，精神喊話用的。

(中時電子報)