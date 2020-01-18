台中市不動產開發商業同業公會分析，隨著軌道建設與交通建設發展，將台中商場帶往多處新興重劃區發展，讓商場發展在台中後市更為看好。（盧金足攝）

台中第一條捷運綠線將在今年底全線通車，建商購地開發方向，交通建設為重要考量。（盧金足攝）

蛋黃區土地物以稀為貴，蛋白區土地日益搶手，台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄17日表示，建商購地開發方向，主要以交通建設、74號快速道路，以及向上路延伸至海線、鐵路高架沿線，或是有重大公共建設、大型購物商場進駐的區域為主。

林正雄分析去年購地的熱區，依序為太平區（74號快速道路周邊）、單元十二、北屯捷運機廠特區、七期及海線地區（龍井、沙鹿、清水、梧棲）。

至於今年，除了全年推案金額約在2300億元左右之外，預期台中市將見不到每坪20萬元以內的房價；換言之，1字頭房價將從市場消失，購屋人要有心理準備。

林正雄指出，今年台中房市有四大熱區，包括14期重劃區及水湳智慧城周邊，未來個案開價每坪將達到38萬至50萬元

；其次是單元十二與捷運機廠特區，目前個案單價已超過每坪30萬元，總價則以1000萬至1500萬元為主力。

此外，第三是西屯福科路、玉門路周邊，預期將在今年中以後成為新的熱區，目前已知，包括寶輝、精銳及國聚建設等都有大案將進場；其中，寶輝基地為福科路、福安路口原大東樹脂，面積6800坪；精銳則在遊園北路近台灣大道，面積4320坪。

第四是龍井、大肚及沙鹿地區，此區房價相對親民，尤其在三井台中港Outlet Park、中科園區發展等外溢效應帶動下

，房市持續發燒，產品則以透天為主力。

人潮帶來錢潮！台中大型零售商場與電影產業強勁的人潮與消費力，帶動附近區域房市蓬勃發展，有逐步取代傳統沿街店面的趨勢。

(中時 )