電池模組雙雄去年業績亮麗，順達（3211）去年獲利逾半個股本，達5.61元，推升股價帶量攻上漲停，挑戰前波高點。新普（6121）去年前三季也已大賺15元，市場預期新普去年每股盈餘上看二個股本，趕在封關前倒數第二個交易日，資金湧入電池模組雙雄，推升新普股價330元、寫下歷史新高紀錄。

電池模組雙雄業績掛帥，相繼轉進非IT領域、在既有領域又拉高滲透率之下，2019年繳出亮眼的獲利成績單，順達公布去年度財報之後，17日買盤湧入追捧，順達股價跳空開高，盤中亮燈漲停之後，一路鎖死至終場，漲停排隊買單高達4,839張。

順達去年每股盈餘達5.61元，為近五年以來新高紀錄，公司目前雖然非IT產品仍僅個位數百分比，但是伴隨自動化程度拉升，單季稅後淨利率約5.42％，較前一年度同期2.9％明顯成長，推升去年度稅後純益8.27億元，每股稅後純益5.61元，今年順達仍將鎖定非IT領域擴大轉型力道。

而龍頭廠商新普去年12月營收持續寫下單月新高紀錄，第四季營收也同步寫下新高，在順達繳出亮麗財報之下，市場預期新普第四季財報也同樣出色，加上外資法人喊進新普，推升新普股價創下歷史新高紀錄，17日盤中一度觸及337元掛牌以來新高紀錄。

新普去年前三季已經大賺15元，外資法人推估新普去年每股盈餘有望站穩二個股本，今年新普在資料中心備援電池可望擴大出貨，儘管去年基期已經拉得很高，但是新普內部仍訂出超越去年的成長目標，並考慮恢復召開法說會，2020年新普的營運有望持續登頂。

電池模組廠財報多半穩健，往年盈餘發放比率也十分穩定，去年度電池模組雙雄相繼繳出亮麗數字，今年的配息引關注。

(工商時報)