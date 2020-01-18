半導體設備業者信紘科（6667）去年推出的全新製程機能水設備，已順利打進晶圓代工大廠極紫外光（EUV）生產線供應鏈，隨著大客戶持續擴建EUV產能，信紘科訂單能見度高，對今年營運穩健成長抱持樂觀看法。信紘科去年合併營收12.45億元創歷史新高，今年將鎖定爭取高毛利設備及移機業務訂單，力拚獲利表現優於去年。

信紘科受惠半導體客戶大型新建廠案施作工程進度順利，雖然去年12月合併營收月減17.3％達0.86億元，較前年同期減少10.1％，但去年第四季合併營收季減7.7％達3.24億元，較前年同期成長10.6％，營運淡季不淡。信紘科2019年合併營收12.45億元，較2018年成長24.0％並創年度營收歷史新高。

信紘科去年因策略性接單，使得大型擴建廠案件營收比重增加，影響整體獲利表現，不過受惠於半導體產業客戶大型新建廠案施作工程進度符合預期，且策略性接單的效益逐步彰顯，以目前信紘科在手訂單來看，整體營收結構將因後續穩定施作拆移機服務工程、設備出貨量逐步增加而優化，信紘科看好今年毛利率及獲利表現。

再者，半導體先進製程今年將由7奈米跨入5奈米世代，同時擴大採用EUV製程。信紘科表示，去年推出的全新製程機能水設備，已獲國際半導體大廠Golden認證通過，其屬半導體產業前段製程附屬設備，運用氣液相混和技術，滿足客戶對於晶圓線距較小的製程清洗需求，應用於黃光、EUV曝光後清洗，能協助客戶優化製程並達到環保效益，目前已有多家先進製程半導體廠詢問相關設備合作的可能性。

展望2020年，信紘科對全球半導體產業景氣抱持樂觀看法，且有助於帶動旗下設備及拆移機工程服務等穩定成長，訂單能見度已看到今年中。在整體產業成長趨勢下，信紘科期許今年整體營運回到過往平均水準。

信紘科表示，第一季適逢農曆春節施工天數較少，但藉由與國際一線半導體晶圓大廠合作的實績，及在地化即時解決客戶問題的專業服務能力，營運表現淡季不淡。信紘科布局多年的綠色製程設備，目前已握有不少訂單並在上半年出貨，拆移機訂單施作工程亦符合預期，對今年營運維持正面展望。

(工商時報)