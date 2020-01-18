工業、商業應用專業顯示器廠晶達（4995）2019年營運重返成長軌道，全年營收達13.18億元，相比前一年大幅成長27.66％，並創下歷史新高紀錄，獲利有望寫下近五年來高點。博弈產業、數位看板、智能交通三大應用成長動能看好，今年再拚成長。

晶達2019年營運重返成長軌道，晶達表示，第三季受惠於博弈機台專案出貨需求成長，晶達與全球前三大博奕機台廠商合作於大尺寸及曲面的開發，以及結合觸控功能等專案的發酵，營運大幅成長。此外，因應各國城市公共設施改善的升級，持續帶動公司在智能交通、數位看板二大垂直市場之動能成長，晶達拿下法蘭克福機場接駁巴士螢幕訂單，以及台北公車候車亭兩片55吋大型顯示看板訂單，因此帶動晶達去年繳出營收創高的成績單。

晶達去年10月份自結合併營收為1.4億元，較去年同期增加約32.93％，創下單月歷史新高紀錄。雖然11月、12月營收降溫，不過累計第四季合併營收約3.65億元，相比前一季仍成長6.1％、年增4.58％。總計晶達2019年全年合併營收約13.18億元，相比前一年大幅成長27.66％，並創下歷史新高紀錄。

晶達2019年前三季合併營收為9.54億元，年成長約39.37％，毛利率為36.27％，較2018年同期成長4.07個百分點。合併稅後淨利1.23萬元，年增149.69％，稅後基本每股盈餘為2.97元，已超越2018年全年獲利，法人預估全年每股盈餘約4元，將寫下五年來高點。公司不對獲利評論。

晶達表示，公司仍將持續聚焦博弈產業、數位看板、智能交通三大相關應用專案市場開拓，並持續致力於客製化之優勢，積極擴充產能規模，以期許未來營收與獲利能穩定成長。

博弈機台顯示螢幕從過去的24吋放大到27吋、甚至是49吋、55吋，而且吃角子老虎還流行使用一片直立、曲面螢幕。博弈產品出貨尺寸放大、曲面設計，有的還結合觸控面板，平均出貨單價更高。賣場、超商裝置數位看板投放廣告愈來愈普及，數位看板每年都維持穩定的成長。東京因應奧運登場，大量裝置數位顯示看板，像是東京知名的主題樂園，全面放置數位看板，支援多國語言，增添互動功能，晶達也取得主題樂園大型數位看板訂單。

(工商時報)