工控記憶體模組廠宜鼎（5289）發表最新人工智慧（AI）加速卡系列，採用英特爾Movidius視覺處理單元（VPU），大幅優化機器視覺處理效能，並鎖定人工智慧物聯網（AIoT）邊緣應用下的智慧製造、智慧交通、智慧醫療、智慧零售等領域。

宜鼎2019年因策略性接單，獲利可望創下新高並連續三年賺逾一個股本，2020年記憶體市況回溫營運展望樂觀。

宜鼎去年12月因歐美客戶聖誕節假期延後拉貨，營收月減17.0％達4.97億元，較前年同期減少1.3％。去年第四季合併營收季減4.6％達18.29億元，與前年同期相較小幅成長1.6％。宜鼎2019年合併營收73.62億元，與2018年相較下滑6.4％。

DRAM及NAND Flash價格去年同步下跌，但宜鼎提前去化庫存因應，加上接單策略上鎖定高毛利訂單並放棄低毛利訂單，因此去年前三季合併營收55.33億元低於前年同期，但歸屬母公司稅後淨利7.85億元，較前年同期成長15.8％並改寫歷年同期歷史新高，每股淨利9.84元。法人預估宜鼎去年第四季獲利維持平穩，年度獲利將再創歷史新高，連續三年獲利賺逾一個股本。

宜鼎近年來積極卡位AIoT記憶體或次系統模組等市場有成，看好AI運算正席捲整個工業物聯網，而拓展AI至邊緣應用的關鍵則取決於小型設備的效能。宜鼎宣布推出AI加速卡，專為邊緣設備的影像處理而設計，搭載英特爾Movidius VPU，效能提升最高可達30倍，特別適用於需要影像處理與分析的應用，更符合未來AIoT設備高時效、低延遲、低功耗的邊緣運算需求。

宜鼎新推出的AI加速卡搭載英特爾第三代Movidius VPU的Myriad X晶片，提供類神經網絡運算。宜鼎表示，傳統伺服器處理器在處理邊緣視覺運算時，無法做到即時觀察與瞬間回應，而VPU架構則能大幅強化影像運算程序，無論是臉部識別，車牌識別和其他機器視覺的應用，提升效能最多可提高30倍。

目前應用在邊緣的嵌入式設備，大部分以低功耗和散熱效率高的CPU為主，至於在AI運算的表現則差強人意。而採用VPU架構的宜鼎AI加速模組，不僅保留較小的散熱空間以及低功耗則，更大幅減輕了過往CPU運算負擔，提供更即時的影像處理與分析，實現未來智慧製造、智慧醫療、智慧零售等應用的高度影像需求。

(工商時報)