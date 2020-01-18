日本MRT宮崎放送預計將於2020年6月開始銷售東森自然美近年相當暢銷的「奇肌無瑕活膚系列」及「瑞昇超逆齡賦活膠囊」。圖：東森提供

台灣電視購物龍頭東森購物，宣佈與南日本最大的電視台宮崎放送簽訂合約書，確定未來雙方將更積極在商品引進及節目製播技術展開全面性交流。

宮崎電視津隈佳三社長表示，日本宮崎電視是當地市占率第一大的媒體，本次與東森購物簽訂《宮崎電視、東森得易購合約書》簽署，展現雙方在電視平台創造購物及節目新商機的企圖心與新佈局。東森購物與宮崎電視導入及節目製作技術外，更將進行全面性的交流，並預計於2020年3~6月開始，帶給台日雙邊的消費者全新的商品和節目內容。

TMJ高田智康社長則說，宮崎電視與東森購物本次的合作，將透過各自的播放媒體及商品促進台日社會文化交流與經濟發展，雙方將免費提供播放素材，並在協商後共同從事採訪活動和節目製作，並銷售彼此的商品。本次選擇東森自然美兩項產品，東森自然美是亞洲相當具有影響力的專業美容SPA保養品牌，適合東方女性膚質，廣受亞洲女性長期喜愛與支持，未來也希望能夠帶給日本宮崎的觀眾更多來自台灣的優質魅力商品。

東森購物執行長彭鴻珷表示，日本電視購物產業發展蓬勃，擅長以獨賣品牌、高價時尚來創造差異化，10年來都呈現近7％的穩定成長。雙方將透過戰略合作深化合作內容。彭鴻珷也舉例說明，宮崎縣擁有全日本最優質的牛肉品種及稻米產地，2020年3~6月東森購物將獨家引進日本MRT宮崎電視所精心挑選在地的品牌。而日本宮崎電視也將同步銷售東森自然美近年暢銷的「奇肌無瑕活膚系列」以及「瑞昇超逆齡賦活膠囊」。

彭鴻珷執行長說， 東森購物成立至今已20年，擁有4個有線電視頻道、5個MOD頻道、ETMall、APP、OTT、電話行銷、型錄多通路並重且均衡發展；而各通路之間的資源整合、以及東森幣的大量發行活躍也都發揮加乘效果，日前更與華碩集團攜手合作AI研發中心，透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造強化與會員之間的溝通，不論透過APP、EDM、簡訊和廣告等，皆能清楚精準的針對消費者需求傳遞訊息，了解客戶最即時的需求和對商品的喜好選擇。2020年，東森將持續創新，與南日本最具影響力的媒體宮崎電視強強聯手，共創雙贏局面，推動跨國業務交流!

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