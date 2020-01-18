本月17日，烏克蘭媒體揭露一份錄音檔，內容是現任總理阿列克謝·貢恰魯克(Oleksiy Honcharuk)在與財政部長、烏克蘭國家銀行官員開會時，大肆嘲諷總統佛拉迪米爾·澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)對於經濟一竅不通，要總統回家自己好好惡補一下關於烏克蘭貨幣「格里夫納」(Hryvnia)的知識。

錄音檔曝光後，瞬間在各新聞頻道上瘋傳，反對黨國會議員要求他下台，雖然他未承認錄音帶中的聲音是他的，並指稱錄音檔是有心人士為了陷害他而剪輯而成的，但他仍舊只能尷尬請辭。

稍早在接受路透社訪問時，貢恰魯克說他已經做好丟飯碗的準備。好在，本周五晚間總統公開表示，願意給貢恰魯克和他的政府團隊再一次機會。

這位肚量寬大的總統，去年5月20日才剛以政治素人之姿上任。先前是一位知名的喜劇演員，曾多次演過「總統」的角色，去年得以當選成為真正的總統，是出自於民眾對於前朝政府腐敗的深惡痛絕。

在聲明中，總統嚴肅表示:「再給貢恰魯克一個機會，社會對總理有信任，而他還沒有滿足民眾的期待。」

反對黨批評這次總理請辭和總統慰留為政治作秀。但一名烏克蘭政治觀察家表示:「貢恰魯克在財政表現上的確有目共睹，去年12月才與國際貨幣基金組織(IMF)談妥3年55億美金的貸款，對於穩定國內經濟頗有貢獻。

(中時電子報)