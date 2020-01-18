23年前，奧地利知名象徵主義畫家克林姆(Gustav Klimt)的畫作「仕女的肖像」(Portrait of a Lady)在義大利皮亞琴察市的Ricci Oddi現代藝術畫廊內遭竊。

1997年2月22日，當時該畫廊正在裝修，為了舉辦一場特展而布置場地。這幅畫離奇消失，只在屋頂天窗旁發現了該畫的外框，當時警方研判竊賊拆掉畫框之後，將整幅畫作捲起，從天窗攜出館外，但未找到嫌疑犯。2014年，義大利警方又重啟調查，循線找到了疑似這幅畫作，但之後都證實為贗品或複製品。

去年12月，Ricci Oddi畫廊內一名園丁打掃時，在牆壁的夾層內發現了一個塑膠袋，裏頭竟是這幅名畫。當時各界就猜測這就是原畫作的真跡。

經過專家仔細鑑定，本周五對外宣布，證實是原畫作。後續，警方仍須釐清這起竊案的疑點，例如:該畫作是否自始至終都一直被藏在畫廊內？還是遭竊之後，被人放回來的？又是誰做的？

警察戒護克林姆畫作真跡。(圖/美聯社)

Ricci Oddi畫廊在宣布這項消息時，派有警察戒護，畫作被特製畫架保護著。檢察官奇卡(Ornella Chicca)激動地說:「經過紅外線輻射和其他非侵入性的探測方法，我們很興奮地確定，這就是克林姆的真跡。」

克林姆於1917年，生前最後一年完成這幅名作，Ricci Oddi畫廊於1925年取得這幅畫，直到1997年失竊。

鑑定專家表示，該畫作狀況相當良好，只有畫布邊角有些許破損，懷疑是嫌犯在匆忙拆除外框的時候留下的痕跡。

(中時電子報)