紅雀傳奇教頭拉魯沙(Tony La Russa)也被爆料作弊！退役投手麥道威爾(Jack McDowell)在廣播節目WFNZ說：「我現在要揭發這件事，因為我受夠了。」據說拉魯沙1980年代執掌白襪時曾使用攝影機偷取對手暗號，也就是跟太空人一樣。

攝影機架設在外野，偷拍之後破解暗號，再以廣告看板的燈號傳遞給打者，開關設置在拉魯沙的辦公室。不僅如此，拉魯沙還是類固醇年代的起頭者之一。麥道威爾說：「結果有差嗎？他當時還是好端端留在場上繼續賺錢。我不是要牽拖其他人，但有好幾支球隊都這樣，只是太空人被逮到了。」

拉魯沙是名人堂教頭，他1979-86年執掌白襪戰績不佳，只有1年拿到分區冠軍。後來他轉到運動家10年拿下1冠，最後落腳紅雀再奪兩冠。

麥道威爾1987年加入白襪時拉魯沙已離隊，不過當年在運動家的馬怪爾(Mark McGwire)、坎塞柯(Jose Canseco)後來確實都爆發禁藥問題。

(中時電子報)