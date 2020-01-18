東森當家主播陳海茵播報新聞已有20年的資歷，但長期處於高壓因此罹患了自律神經失調，近年又因自身免疫力失調，飽受蕁麻疹之苦，讓她決定暫離主播台，給自己放一個長假。陳海茵16日在臉書上坦言，「讓我灰心的是，電視台長期被收視率綁架。」

陳海茵播報資歷20年，去年底有感於網紅「理科太太」宣布休息的消息，讓她思考暫別主播台。她16日在臉書上抒發心情，表示有許多人留言希望她能繼續播新聞，可是大家真的有在看電視新聞嗎？陳海茵說，「其實連我自己也越來越少看，手機上網這麼方便，幾分鐘就能瀏覽天下事，為什麼要守在電視前看2個多小時的晚間新聞。」

她指出，更讓她灰心的是，電視台長期被收視率綁架，「但是我們每天奉為聖經的收視率，竟然跟這次總統大選投票結果差很大；選前友台的收視率爆衝，讓人覺得藍綠誰都有機會贏，沒想到開票結果竟完完全全沒反映在收視率上。」

陳海茵分析，這顯示年輕的投票人口，根本不看電視，他們較常出現在網路上，除了讓人質疑收視率的參考價值，更要思考電視台未來走向，甚至像他們這類的媒體人該如何轉型。她感性地說，「再次感謝大家長期的支持與鼓勵，之後還是會常常在臉書上刷存在感。」

對此，陳海茵所屬的東森新聞表示，「主播陳海茵將請假3個月，休養身體。」

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(中時電子報)