身高175公分的李聖經和187公分安孝燮，在《浪漫醫生金師傅2》劇中組成「長腿CP」，不過兩人私下並不熟，第一次見面是在讀本會議上。對於安孝燮的印象，李聖經的答案是「捉摸不定」，「安孝燮怕生，所以我主動跟他開玩笑，想盡快變熟，但結果更尷尬了。」而安孝燮對李聖經的第一印象則是「白」，他說：「李聖經是我見過的人裡面最白的，加上她純真不做作，所以用這個字形容她最適合。」

白皙皮膚、淡色瞳孔和高䠷身材是李聖經的特色，不過進入演藝圈前，她從不覺得這些是優勢，反而有些自卑。國中就長到一百七十公分的她回憶：「小時候真的很討厭自己的身高，像是巨人一樣，為了看起來矮一點，我總是單腳靠牆站著。」

而她的咖啡色瞳孔來自遺傳，卻經常被誤會戴了彩色隱形眼鏡，有次面試時，還被面試官當面吐槽：「現在誰還戴褐色的美瞳鏡片！」讓她從小就非常羨慕同學的黑色眼珠，以及「正常人」的身高。直到當了模特兒，她才發現這些特色原來都是優勢，讓她更容易被人記住。

學生時期的李聖經因為高人一等，常有男同學在她背後指指點點，讓她對自己很不滿意。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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(中時電子報)