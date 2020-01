唱了超過4分之1世紀、有「新加坡國寶」美譽的陳潔儀,對她來說,台灣是歌唱生涯重要的關鍵,但台灣的歌迷等了25年,才在今年11月初,等到她在台灣舉辦《陳潔儀・25年的綻放》演唱會。一度覺得「不想再唱了」的陳潔儀,在經歷暫別樂壇和恢復單身等人生轉折後,引用《聖經》裡的「萬物皆有時」,說明她這些年來的心情。

今年十一月陳潔儀終於來台開個唱,還邀請好友蘇永康與她合唱〈愛得正好〉。(圖/報系資料照)

九○年代我在台灣的時候,不流行開演唱會,之後二〇〇四到二〇一〇年,我完全沒在樂壇,那時候我在念書,還去公關公司上班,直到覺得「OK了」才回來,但跟台灣的線好像斷了。每次我在大陸、香港、新加坡有巡演,都有台灣的死忠歌迷來看,也會問我:「什麼時候才要來台灣開唱?」我也很想啊!但就是沒那個機緣,直到去年,才有「Its time to do it.」的感覺。

排除萬難 轉換跑道

我是一個經常思考的人,我一年會有一、二次,想想現況真的是自己要的嗎?二〇〇四年對我來說,是個很大的挫折,因為我已經受不了歌唱這個工作,撐不下去了。我在家裡面是最會念書的小孩,當初選擇當歌手,鬧過家庭革命,我媽擔心我會變壞、墮落,還放狠話說:「以後生死妳自己打算!」

1997年陳潔儀演出音樂劇《雪狼湖》粵語版,成功打入香港樂壇,2004年又與張學友、許慧欣演出國語版。(圖/報系資料照)

連續唱了十一年後,我開始很好奇,世界這麼大,當初可以排除萬難去做這件事(唱歌),為什麼這時候不能再排除萬難,去做另一件事情(念書)?我不是退休,只是暫別,因為我很愛唱歌,把唱歌當成一輩子的事,但是一輩子很長,我這時候不走開,可能就沒辦法再繼續。

享受自由 期待感情

人生有感情、事業和信念,這三條路非常重要,我的旅途很多轉折。雖然我八歲就是基督徒,但五、六年前,我才開始讀《聖經》。當我準備要做《A time for everything》這張專輯的時候,偶然翻到《聖經》傳道書第三章,裡面寫著「For everything there is a season」(萬物皆有時),基本上說的是「生有時、死有時」,這句話也慢慢變成我的座右銘。人不能只要快樂,要接受生命給我們的所有情緒和波動,當你難過的時候,你就知道那是會過去的。

歷經暫退樂壇、離婚和失聲等重大變故後,陳潔儀透露,現在的自己活得開心自在。(圖/報系資料照)

我很熱愛生命,覺得活著好棒,但是很多人活得很不開心,追根究柢,是因為他們太在乎別人的想法,我常常告訴自己千萬不要這樣子。雖然有伴的朋友,都相當羨慕我現在很自由,但我還是會期待感情,就像我的歌〈請找到我〉一樣。現在我的身、心、靈都很好,真的很感謝上帝給了我這句話。

