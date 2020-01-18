一名阿根廷少女本來想熱情環抱狗狗拍照，但可能是動作觸犯狗兒，慘被「啃入口中」，整張臉縫了40針。(圖／翻攝自推特)

逗弄不熟悉的狗兒，千萬別太過熱情，以免樂極生悲！外國媒體報導，一名年僅17歲的少女拉拉․桑遜（Lara

Sanson），日前請朋友拍攝她跟一隻德國牧羊犬玩耍的照片。可能是拍攝親密動作觸怒狗狗，一起參與拍攝的德國牧羊犬突然變臉，在少女手環繞牠頸部，頭靠頭準備親密拍照時，突然張大口，一口把少女整張臉頰全咬住，導致她臉與牙齦被縫了40針。而這驚悚的一瞬間，也被攝影機完全捕捉下來。

受害少女事後把被牧羊犬「啃入口中」的照片PO上推特，照片說明寫著：「拍狗狗寫真變成恐怖寫真」。她對媒體透露：「我不曉得是不是因為碰觸到牠的臀部，或者因為牠老了、變糊塗了，還是因為我把牠抱得太近，讓牠感到害怕，總之，牠攻擊了我。」

少女被狗狗「滿臉啃」之後，醫生為她進行2小時的縫合手術，總共在她臉部與牙齦縫了40針。少女表示，她被咬當下，沒有覺得特別痛；她也不會怪狗狗，畢竟牠應該不是故意的。目前少女傷口復原得不錯，而這隻狗狗不會遭到安樂死。有寵物主人提醒，不要隨意從狗狗的脖子處抱住牠們，因為這個動作會被狗兒解讀，人類要攻擊牠們。

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(中時電子報)