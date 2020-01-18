平均收視高達20％的《浪漫醫生金師傅》，第二季開播前便備受期待，不過第一季二位主角徐玄振和柳演錫都未參演，改由李聖經和安孝燮接棒。在記者會上，導演劉仁植坦承拍攝第二季壓力超大，「以收視率來說，現在的環境和以前不同了，如果一心想著超越第一部，很多事無法大膽去做，收視率並非最終的追求，我們會盡最大的努力，把第一季的溫暖氛圍延續到續集。」
對於第二季的收視率，男主角安孝燮保守地說：「如果首集能超過10％就太感謝了。」但女主角李聖經信心十足，看好收視率會飆破二位數。飾演胸腔外科醫師「韓恩彩」的她表示：「這個角色有逐漸融入新環境、慢慢接受一切的劇情，希望觀眾和我一起適應新的一切。」結果李聖經的預言成真，《浪漫醫生金師傅2》收視告捷，第二集便衝上18％，女主角李聖經逃出手術室後遭金師傅訓斥的片段，還一度登上韓網熱搜影片第二名。
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(中時電子報)
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