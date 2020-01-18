金鼠年農曆春節7天連假，出遊行程安排好了嗎？不想人擠人、車塞車，適合全家大小一起共遊，能討個喜氣又能享有高檔接待服務，過年期間各建案接待中心可是不少老行家的「私房走春景點」，今年業者祭出抽紅包、機票，送福袋、春聯，還有哪些好康又有趣的活動？快跟著記者腳步探個究竟！

今年不只暖冬，房市更是暖洋洋，建商、代銷業者乘勝追擊，春節期間不打烊或是提早開工營業，敞開大門歡迎光臨，搶攻過年返鄉、旅遊人潮。近日記者已發現不少接待中心掛上大紅燈籠與炮竹、春聯等喜氣裝點小物，市調一圈應景活動還真不少，特別整理新春適合全家大小一起「同遊」的賞屋行程，大人籌劃未來，小朋友也能玩得盡興！

「皇璽」專案經理劉伍雄表示，案場每2周就會辦一次活動，親子活動效果最好。（圖／張文玠攝）

「皇璽」專案經理劉伍雄表示，案場每2周就會辦一次活動，親子活動效果最好。（圖／張文玠攝）

北台灣首購熱區非桃園莫屬，不僅房價親民，重大建設接力完工，相信有不少雙北小資族也正籌劃桃園購屋。趁著春節連假和家人走訪心動已久的建案，有幸還能探個好價錢。桃園「幸福滙」舉辦賞屋抽紅包，簽約送Gogoro活動；市區成屋案「皇璽」即日起賞屋即送大師春聯，「本案春節連假不打烊，歡迎大家隨時來賞屋。」專案經理劉武雄說。

賞屋小叮嚀

1. 春節營業時間各家不一，建議先電話預約再前往賞屋

2. 別被好禮沖昏頭，最重要的還是自身購屋需求

3. 預售是幻想的美好，務必實地走訪基地觀察環境機能

4. 銷售人員話術多，建議下訂前多比較多做功課

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(中時電子報)