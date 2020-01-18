民以食為天，主打美食吸客的案場也不少，台中「文心愛悦」、「夢幻誠」春節營業期間招待賞屋客歐式下午茶。而海線「長虹天擎」1月底前至接待中心賞屋打卡即送台中三井OUTLET摩天輪搭乘券，可結合建案周邊景點高美溼地、鰲峰山運動公園、三井OUTLET安排一日遊。白天從事戶外活動接觸大自然，下午接待中心賞屋避太陽，再到三井OUTLET購物、吃飯、搭乘摩天輪欣賞美麗的台中港夜景，非常適合全家同遊。

台中「長虹天擎」周邊的鰲峰山運動公園競合體驗遊戲場，非常適合小朋友遊玩放電。（圖／報系資料庫）

目光移向南台灣，台南「上東城」更是大手筆，整個一月份賞屋都可享用美味火鍋與下午茶，春節營業期間，還提供哈根達斯冰淇淋。而今年房市火熱熱的高雄，也絕不能放過大批北漂族返鄉的難得機會，不少建案除夕、大年初一都有營業。

到高雄「亞灣區」賞屋，別忘了到駁二特區走走。（圖／愛情河左岸提供）

上揚國際高雄4大建案「漾City2」、「上東京」、「美術皇居」、「藏富市」舉辦「紅包抽抽樂」，只要前往賞屋就能抽1000元紅包。高雄愛河畔「愛情河左岸」，接待中心前方設有童趣旋轉木馬，凡賞屋客人即可乘坐，春節期間再贈福袋和刮刮卡，讓民眾小試手氣抱回大獎。由於高雄市區景點密集，白天可遊駁二特區、西子灣，再到案場賞屋小憩，晚上愛河遊船之旅作結，也會是完美的賞屋之旅。

賞屋小叮嚀

1. 春節營業時間各家不一，建議先電話預約再前往賞屋

2. 別被好禮沖昏頭，最重要的還是自身購屋需求

3. 預售是幻想的美好，務必實地走訪基地觀察環境機能

4. 銷售人員話術多，建議下訂前多比較多做功課

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(中時電子報)