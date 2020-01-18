創意家行銷春節活動已提早開跑，今年再度邀請書畫名家黃慶源大師，為2020金鼠年揮毫特製春聯暨紅包袋套組，即日起開放各案場免費索取。「新春連假期間，只要民眾前往旗下任一建案賞屋，剛好為『第20位』訪客就能獲得1支『心律監測智慧藍芽運動手環』。」創意家行銷品牌公關陸宜說，希望民眾買房後，保持健康的身心，才能住得開心。

春節賞屋活動「最大咖」遠雄建設，每年都將春節連假視為售屋重要檔期，今年除了案場各自舉辦活動，更首次於全台18個案場同步推出「遠遊幸福五大洲、雄讚金家喜臨門」，凡活動期間完成簽約，即可抽冰島、摩洛哥、日韓遊輪…等五大洲行程或機票，總價值近百萬元，為今年年營業額425億、一天必須破一億元的業績目標打頭陣，希望在春節就能先衝出一波好彩頭。

不少建案舉辦新春活動，吸引賞屋客下單。（圖／興富發提供）

住展雜誌研發長何世昌表示，新春總是希望討個喜氣，如果案場能匯聚很多人，即代表新的一年買氣旺，所以透過活動邀請已購客回娘家、和潛在客搏感情，民眾在春節走訪湊熱鬧拿好康，是不錯的假日消遣，如果是有興趣購屋的民眾能在此時談到好價格，更是讓買賣達成雙贏。

住展雜誌研發長何世昌提醒，賞屋民眾應拉長時間，切勿衝動購屋。（圖／何世昌提供）

賞屋小叮嚀：

1. 春節營業時間各家不一，建議先電話預約再前往賞屋

2. 別被好禮沖昏頭，最重要的還是自身購屋需求

3. 預售是幻想的美好，務必實地走訪基地觀察環境機能

4. 銷售人員話術多，建議下訂前多比較多做功課

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(中時電子報)