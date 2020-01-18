痛風發作不只痛得椎心刺骨，甚至還有可能降低男性雄風、影響夫妻間的「性」福！林口長庚醫院實證醫學中心主任暨風濕過敏免疫科主治醫師余光輝指出，若痛風患者長期不接受治療，使過多的尿酸沉積在體內，不僅會導致急性關節炎，晚期更會因過多尿酸結晶堆積形成痛風石造成關節變形、侵蝕骨頭，或併發其他腎臟疾病、心血管疾病等慢性疾病、大幅提升死亡率風險，甚至影響到夫妻間的性生活。

根據近期數篇研究台灣本土及國外健康資料庫之結果顯示，痛風男性族群合併有勃起性功能障礙的比例約上升兩成(20%)，高尿酸血症有可能引起勃起功能惡化因子，因此痛風患者確實相較一般人，有較高的風險會合併勃起功能障礙進而影響性生活，台灣男性學醫學會理事長暨臺大醫院泌尿部主任張宏江醫師也建議，這些人更應即早接受降尿酸治療。

痛風是現代人常見的文明病之一，但有許多患者對於痛風的疾病意識薄弱，以為只要靠平時調整飲食即可改善，或用強烈有效但傷身的止痛法自行舒緩疼痛，其實都是治標不治本的方式。余光輝說，飲食控制僅能影響20%尿酸值，只能作為輔助治療；利用冰敷、止痛藥只能短暫減緩急性疼痛但並非為長久之計，還是應長期接受痛風石口服降尿酸藥物治療，痛風患者應積極將血尿酸值維持於6mg/dL以下，而有痛風石患者則應將血尿酸值降於5mg/dL以下。

然而，痛風石不再像過去傳統需開刀才能根除。中華民國風濕病醫學會理事長蔡文展醫師分享，目前健保已有通過一線給付的痛風石口服降尿酸藥物，只要按時服藥即可降低血尿酸值，且一年可減少83%痛風石體積，建議痛風患者應積極接受控制尿酸值治療，才能有效減少痛風與痛風石所引起的不適症、改善生活品質。

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(中時電子報)