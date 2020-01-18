高雄市議員黃捷，曾在質詢期間對市長韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」。韓落選後，黃更對「罷韓」不遺餘力，在論節目氣噗噗嗆：「啊！對高雄人來說真的很忙啦！我們從去年一整年，受夠他到現在，終於投下這張總統票之後，我們高雄人還要繼續忙！下一張票一樣會留給韓國瑜，就是要把他罷免掉！」

黃捷在政論節目《新台灣加油》表示，有人認為應再給韓國瑜3年時間做做看，也有人認為應將韓綁在高雄，但其實高雄人聽到這說法並不開心，因為「高雄人真的受夠了！」光從韓過去提的政見沒一件實現，還有常常遲到早退，又才當了3個月市長就跑去選總統，零零總總早已在高雄人心中累積層層不滿。

黃捷強調：「看到一個不適任的市長，當然只有一條路，就是——把他罷免掉！」所以有人提出「你們就把他（指韓國瑜）好好留在高雄，好不好？」答案當然是「不好！」而且身為一個高雄人，他聽到這種希望高雄人出來承擔、犧牲的論調，真的很生氣！當初把他選出的是市民，現在要把他罷免的也是市民的權利。

不僅如此，黃捷指出，目前第一階段罷免已通過、累積約3萬份，預計2月就可以開始第二階段，民眾迴響熱烈，連Wecareup出的相關周邊也都熱銷、被搶拿一光，「所以其實……啊！對高雄人來說真的很忙啦！我們從去年一整年，受夠他到現在，終於投下這張總統票之後，我們高雄人還要繼續忙！下一張票一樣會留給韓國瑜，就是要把他罷免掉！」

(中時電子報)