因為氣質清新脫俗，而有「神仙姊姊」外號的大陸女星劉亦菲，最近剛拍完迪士尼電影「花木蘭」。日前她與楊冪、Angelababy、佟麗婭等女星，一起在微博之夜上演4大女神同框，但身穿一襲藍色天仙禮服的劉亦菲，身形明顯比其他三位女星「大了一號」；而和趙麗穎的合照對比更明顯，整個人比起其他女星，胖了一大圈。

楊冪、Angelababy、劉亦菲、佟麗婭難得同框。（圖／取自微博）

在日前的微博之夜，典禮上最大亮點之一，就是劉亦菲、楊冪、Angelababy、佟麗婭4大美女同台。穿著藍色禮服，胸前小露性感的劉亦菲，與其他女星並肩站在一起，明顯變得豐滿，體型跟其他3位女星對比，整個人硬生生大了一號。也有媒體在微博上分享一張劉亦菲與趙麗穎的合照，只見劉亦菲臉蛋和手臂都明顯比趙麗穎「壯碩」，與事前釋出的官方宣傳照對比，被認為是「胖」若兩人。

劉亦菲明顯胖了一圈。（圖／取自微博）

就有大陸網友留言，「『花木蘭』馬上就要上映了，劉亦菲也要到處宣傳刷臉了，接下來減減肥，對她自己而言，真的還是有必要的吧？」不過也有網友不覺得劉亦菲變胖，認為「她這樣的豐腴從容，富貴又清美，非要瘦成骨頭架？我就是喜歡白白軟軟的姑娘，她就是我的剛剛好！」

劉亦菲與趙麗穎合照，兩人對比劉亦菲看起來大了一號。（圖／取自微博）

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(中時電子報)