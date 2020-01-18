演藝圈的淺規則時有所聞，一名童星出身的女演員就被爆料，遭媽媽安排服務某大亨，因此演藝事業一路順遂。名嘴粘嫦鈺日前在節目上表示，劇組內上下幾乎都是女演員的「表哥表弟」，可信度相當高，也因為被某大亨特別照顧，代言機會接不完。

粘嫦鈺日前在節目《命運好好玩》透露，女演員12歲就以童星身分出道，長相非常清純又漂亮，給大家的印象都很好，後來與一名外籍藝人男友訂下婚約，經常放閃，給外界恩愛的形象，不過其實女演員在剛出道的時候，就有被傳跟同劇的男星在洗手間講悄悄話，且多次被別人目睹。

不僅如此，粘嫦鈺再爆，女演員被某大亨看上，而她的媽媽居然親手把自己的女兒送給對方，要女兒好好「服務」，在這之後，女演員拿下不少拍戲及代言的機會，演藝事業相當順遂。

粘嫦鈺說，劇組裡面從上到下，其實都是表哥表弟，每天都會有人跟藝人男友說女演員讓他戴綠帽的事情，導致男方常暗自哭泣，久而久之也就自己玩自己的，「這個婚約應該是走不下去、或已經結束了，所以就繼續看下去。」

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(中時電子報)