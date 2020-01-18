高雄市長韓國瑜在參選總統落敗後，又面對罷韓壓力，但事實上韓在26年前擔任立委時也曾因「擁核」被提案罷免，惟後來因投票率太低、並未通過。

資料顯示，1994年台灣反核團體曾發動罷免支持興建核四的立委，包括韓國瑜、洪秀柱、詹裕仁、林志嘉、魏鏞等，並與核四公投合併選舉；同年7月送交提議人名冊、9月共收五萬多份連署成案。不過在連署期間，國民黨在立院提案修改《公職人員選舉罷免法》，加入「罷免案不能跟其他選舉一起投票」的限制條款，並將門檻「1/3以上投票，同意票多於反對票」，上修為「1/2以上投票，同意票超過1/2」，使該罷免案無法與同年12月3日舉行的省市長暨省市議員選舉合併投票。

而該罷免案後來在投票時，因投票率僅有21%太低，遭到否決。韓國瑜等人因此躲過被罷免危機，但依《鏡週刊》報導，這已創下立委被提案罷免成案的紀錄。而這次韓國瑜能否再度挺過罷免風暴，外界高度關注。

(中時電子報)