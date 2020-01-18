新北市第十二選區，民進黨派出「Cosplay女神」賴品妤，以新人之姿對上曾任立委、台北市副市長與文化局長的國民黨籍李永萍，最後賴以近3000票之差勝李，以27歲之姿打破2016年呂孫綾創下的最年輕立委紀錄。網友跌破眼鏡，想知道連任失敗的呂怎麼想？有人不客氣直言：「差那麼多！」

網友在PTT論壇發文《呂孫綾怎麼看賴品妤？》寫道：「本來可以一起當國會雙嬌，結果因為洪孩兒（洪孟楷）的關係無緣連任。這幾年的淡水建設也沒人在乎，唯一願望就是希望建設能持續。淡水土生土長沒辦法獲勝，賴品妤空降出來卻贏了！獨佔目光，會不會有嫌隙？」

文章一出，討論熱烈，有人不客氣直言：「差那麼多！」其他網友則紛紛回應：「賴更美更年輕，有差」、「都靠爸爸的，運氣不好」、「雙什麼嬌，顏值有差」、「不上節目沒事……」「希望她可以減肥，這樣還敢自稱蔡10」、「蔡依林才該哭吧」、「賴起碼講話還行」。

(中時電子報)