每個人都有發燒的經驗，引起發燒的原因，有可能是一般感冒，但也有可能是身體出現問題的警訊。發燒時該不該立刻退燒？如果不退燒，會不會燒壞腦袋？除了吃退燒藥外，還有其他退燒的方法嗎？

書田診所家醫科主治醫師康宏銘表示，發燒在學理上主要為腦部下視丘有個體溫調節中樞，其平時對溫度會設定好一個點，當體內出現發炎或是感染時，即會釋放出一些物質，體溫調節中樞在受到這些物質的刺激後，即會調高體溫來回應，所以就開始發燒了。

很多人會問，發燒時該怎麼辦？要不要趕快退燒呢？康宏銘指出，發燒為一生理警訊，其背後是有原因的，適度的發燒對身體有利，其被視為可加速血液循環及免疫細胞的對抗反應，除非確定只是一般的感冒，否則不要急著退燒，因為醫師會無法得知，是致病源解除才退燒，或是因為服用退燒藥的關係才退燒，容易混淆對病情的判斷。

許多人發燒時急著退燒，理由是擔心燒過頭，腦袋會燒壞掉，其實這是錯誤的觀念。而會有這樣的觀念，要從「腦膜炎」這種疾病解釋起。所謂的腦膜炎，就是腦部受到外來的細菌、病毒感染，所造成的中樞神經系統發炎，由於小朋友腦血管的發展還沒完全成熟，因此容易讓病菌入侵，一旦受到感染，就有可能產生併發症或後遺症，包括智能障礙及行動不便等，在過去醫療水準及環境衛生比較不發達的年代，才會有這些不幸的病例發生，可是因為腦膜炎的臨床症狀之一就是發燒，所以會造成許多人的錯誤觀念，認為發燒會把頭殼燒壞掉。

不過，要特別注意的是，下視丘雖然要讓身體處於發燒狀態，但仍不至於太高，因為發燒時會增加氧氣消耗量及心、肺的負擔，一般還是會控制在低於39℃左右，很少超過41.5℃，如果有溫度超過的現象，通常是中暑或毒物藥物，所造成體溫調節功能失常，這時候就要趕緊送醫治療了，因為當體溫超過42℃，就會對體內細胞造成傷害。

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(中時電子報)