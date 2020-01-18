台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，總統選舉結束，蔡英文總統順利連任，對房市長期穩定發展將有所助益，最快今年春節期間就會看到一波選舉慶祝行情。（盧金足攝）

受惠2020年底台中捷運將全線通車，帶動捷運北屯機廠附近的建案百花齊放，成為建商推案熱區。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，大台中房地產市場去年總推案金額累計達2793.25億元，展望今年全年總推案金額約在2300億元左右，整體房市依舊熱絡，尤其在大型百貨商場陸續啟動開發帶動下，更為房市帶來話題，房價與土地價格易漲難跌，台中房價親民，月薪4萬元年輕人，預估不吃不喝9年就可以買房子，比起台北房價高，要3、40年不吃不喝才可能買到房子，台中又有就業機會，可 幫助年輕人加速購屋。

「台中的人口紅利可觀，帶動房市！」林正雄說，從外縣市移入的人口，涵蓋新竹、苗栗、彰化、南投及雲林等地區，近幾年並以每月平均約1000人速度增加，一年大約有1萬至1.2萬人移入，有購屋需求。

林正雄提醒有意購屋的民眾，今年第一季將是可以低價購買預售屋、新成屋最佳時機，因為去年開發商以溢價1、2成購買或標下土地，將在今年中陸續取得建照並進場銷售，加上原物料蠢蠢欲動，屆時房價可能會水漲船高。

今年推案量增多，建商憂心大缺工，不只工資上漲，缺工也會造成工期延長，房價往上，1字頭絕版，2字頭也不易見，未來首購可能見到3字頭房價。

總統選舉結束，蔡英文總統順利連任，林正雄說，預期政府在不受選票影響的前提下，未來4年更能大刀闊斧的推動各項建設，對房市長期穩定發展將有所助益，最快今年春節期間就會看到一波選舉慶祝行情。

台商資金回流、交通建設陸續落實、人口成長等利多帶動下，台中市不動產開發公會統計，大台中房地產市場2019年總推案金額累計達2793.25億元，較2018年同期1861.41億元大增50.06％，更創1993年以來新高。

台中除了地理位置適中、氣候條件優之外，近幾年交通建設及公共工程陸續啟動或完工，加上中部科學園區、台中工業區、精密機械園區、台中軟體園區等廠商投資熱絡，又有台商資金回流助攻，持續吸引外來人口進住。

值得一提的是，人口結構跟倫理觀念的改變，也間接促使市場需求與建商產品規劃的重新調整，人口與戶數的自然分裂現象日趨明顯，過去每戶平均人口約3.6人，現在已減少至3人以下。

過去市場始終擔心房屋自有率太高，如今在上一代父母的支持下，越來越多年輕人可以買房自住，造就市場上小二、小三房產品當道。

台中市不動產開發公會統計，去年大台中推出戶數共計2萬5148戶，較2018年1萬6375戶、增8773戶，增幅53.58％；推案熱區前十名，依序為北屯、南屯、烏日、西屯、清水、西區、太平、南區、梧棲及東區。

林正雄表示，去年各項購屋信心指標與官方數據，均優於2018年，房地產市場屬於溫熱表現，推案呈「量增價穩」格局，至於產品規劃由自住、剛性需求撐起的首購與首換市場為主，基於總價市場考量，「低單價、低總價、低自備」的產品為趨勢，主力產品二至三房、坪數23至38坪、總價500萬至850萬元以內居多。

(中時 )