2020大選國民黨慘敗，不過卻被爆選前1月6日國民黨內估票，總統候選人韓國瑜竟贏37萬票。對此，資深媒體人康仁俊說，千萬不要小看這份民調，這份民調如果仔細看，會發現國民黨估票不僅沒有失準，而是準到還可以天衣無縫的造假！國民黨估票系統千萬不可小看！

康仁俊在政論節目《關鍵時刻》上表示，國民黨在選前的民調，大家看數字會覺得很荒謬對吧！韓國瑜怎麼會贏37萬，可是仔細看，這份民調估宋楚瑜的票數是66萬票，而宋實際票數為60萬票，這預估值之精準非常驚人！所以國民黨的估票系統千萬不能小看它！這份民調已經估到宋楚瑜會被棄保。

康仁俊更指出這份民調在估蔡英文和韓國瑜估票的神奇之處。這份民調估蔡英文得票為617萬票，韓國瑜為655萬票。最後兩人實際得票，韓為552萬票，蔡為817萬票。可以發現這份民調拿走蔡英文的200萬票，去幫韓國瑜灌票！

康仁俊強調，看到這份民調，可以發現國民黨在估得票時，不僅估宋楚瑜的票數非常精準，甚至連韓蔡可能得票的尾數都估出來。

此時，主持人劉寶傑大嘆，國民黨好厲害喔！原來這才是「國民黨的做假方式」，就算做假，國民黨也可以做假到天衣無縫，「反正你要看真的，我給你看真的，你要看假的，我也可以給你看假的，所以你韓國瑜要唬弄我，我就跟你唬弄回去」！

康更指出，當初雲林縣議長沈宗隆在10月預測韓國瑜票數時，稱韓在雲林以南到屏東會輸60萬票，北中部都可能會贏！但沒想到最終結果是國民黨僅贏新竹縣、苗栗縣、花東、金門、連江，其他縣市全部大輸，雲林以南更是狂輸130萬票，因為國民黨這次估票還是依照以前的脈絡，就是南部通常會輸，北部會贏，中部是決戰地，可惜沈宗隆這套脈絡，最終結果是失準的。

(中時電子報)