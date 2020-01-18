去年8月起，大陸停止發放來台自由行簽證，導致陸客愈來愈少，旅遊業者直言，若不恢復，2月起自由行旅客將「歸零」，估每月將少賺45億觀光財。消息一出，引發大批網友熱議，有人一針見血表示，「817萬人當後盾就夠了，誰還要陸客！」。

上周大選，總統蔡英文以817萬票連任，讓兩岸關係持續緊繃，陸客不來的慘況恐雪上加霜。中國時報報導，一名旅遊業者透露，去年上半年，每月約有5000人次自由行陸客送件到移民署辦入台證，但8月後不僅變少，近日已跌到每日只有100多人，2月起更將無人申請，直接歸零。

若以每月減少10萬人次計算，每月台灣將損失45億元，一年下來將少賺540億元。

陸客禁令一波接一波，讓旅遊業者哀號，但觀光局公布數據，去（108）年來台旅客仍達到1184萬人次創下新高，其中陸客約271萬人次，較前（107）年270萬人次，微幅成長0.5%，非陸客近914萬人次，較前年的837萬人次，大幅成長9%。

即使去年陸客來台仍呈現小幅正成長，不過觀光界前官員透露，現階段大陸不會解禁來台自由行，陸客今年來台負成長的機率大增。

眼見陸客自由行即將歸零，旅遊業者紛紛剉咧等。對此不少網友抱著看好戲的心態，有人表示「無所謂啦！旅館、土產店都在宰客，倒一倒也好」、「太好了，沒有陸客，台灣可以恢復幾十年前的清靜了，這才是愛台灣」、「還有東南亞的散客啊.....哈哈哈！」、「放心，菜政府會補助的，」。

另有網友嘲諷，「就讓他歸零吧！勇敢的台灣人根本無感！最好A可法也一起停了」、「自己選得自己承擔，我們不缺人民幣，餓死也無所謂」、「沒事的 !! 加入網軍每個月至少還有一萬的收入 !!」

(中時電子報)