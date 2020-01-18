李宣榕的父親彭昱雄本月8日因呼吸中止症陷入昏迷，12日不幸辭世，享年52歲。李宣榕與家人17日為父親舉行安息禮拜，與親友一同唱詩歌悼念。李宣榕的表姊傅天穎及龍劭華、胡宇威都到場致意，與李宣榕合拍《女力報到─小資女上班記》的李興文、楊雅筑、梁舒涵、梁瀚名、游小白等人也前往追思。

龍劭華（左）與胡宇威。林淑娟攝

與李宣榕合拍《女力報到─小資女上班記》的李興文、楊雅筑、梁舒涵、梁瀚名、游小白等人也前往追思。林淑娟攝

與李宣榕合拍《女力報到─小資女上班記》的李興文、楊雅筑、梁舒涵、梁瀚名、游小白等人也前往追思。林淑娟攝

李宣榕在悼詞中回憶與爸爸相處的點滴，自從她拍八點檔《女兵日記》後，由於拍戲時間不固定，她每次回家，爸爸第一時間就會問：「宣榕，明天有班嗎？」就是希望能接送女兒。她和弟弟總認為，爸爸就是個一板一眼的父親，但李宣榕印象深刻，爸爸因為她害怕菸味，1天內成功戒菸，又因為弟弟腳不方便，爸爸到了40歲才開始學開車，就為每天接送弟弟。

李宣榕家住在沒有電梯的公寓5樓，她每次出國，爸爸會幫忙扛行李，「這次依著父親願望，出國參加典禮，永遠記得在凌晨出發時，獨自扛行李箱，在樓梯間崩潰的自己」。

李宣榕因演出《女兵日記》獲高人氣，更入圍第24屆亞洲電視大獎最佳女配角，未料爸爸突然昏迷住進加護病房，但李宣榕仍赴大馬完成爸爸的心願，卻遺憾未能見到爸爸最後一面。

李宣榕也感性的說，「記得每次地震來時，總是感覺有你在，好像天塌下來都不怕，現在你先去那美好的天堂，我知道那個家事我們最終相遇的地方，而我相信樂於分享的你，一定也希望我們可以把你的離去化做祝福，給予更多需要的人」。

李宣榕和弟弟。林淑娟攝

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(中時電子報)