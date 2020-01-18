台灣十大癌症死亡率，肺癌也是榜上有名，但治療效果卻不如其他癌症來的好。而瑞士的研究指出，透過動物實驗證實葡萄和紅酒內含的物質，具有預防肺癌的效果，但要用吸的功效更佳。

根據瑞士日內瓦大學（UNIGE）的研究指出，植物多酚「白藜蘆醇」具有預防癌症的特性，存在於葡萄、花生和紅酒等食物之中，但科學家藉由動物實驗發現，口服白藜蘆醇無法預防「肺癌」發生，因此決定做成鼻滴劑以吸入的方式看看成效。

研究團隊將「白藜蘆醇」做成的鼻滴劑，直接滴入小老鼠的鼻子裡面，結果顯示使用滴劑後，肺部所含的藥物濃度較口服高出22.5倍，且藥物進入血液的效率也提高2.5倍，肺癌的腫瘤更縮小45％，結果證實吸入白藜蘆醇可預防肺癌。

此外此實驗中，沒接觸致癌物、也沒用白藜蘆醇的老鼠，僅12.5％沒罹患癌症，但沒接觸致癌物、卻有用白藜蘆醇的老鼠，卻有高達63％沒得癌症。不過研究團隊也補充，此研究結果適用於人，卻不能保證絕對有效，因此若有身體不適的情況，還是盡快就醫，以免耽誤治療。

(中時電子報)