NBA官方18日公布從去年10月到12月底的球員球衣銷售排行榜，結果湖人「小皇帝」詹姆斯高居首位，公鹿「字母哥」阿提托康波排在第2，勇士柯瑞落居第3，這是自從2014年以來，柯瑞的球衣熱賣程度首次沒有辦法擠進前兩位。

本季至今球員球衣銷售排名榜依序如下：詹姆斯、阿提托康波、柯瑞、塔圖(塞爾提克)、哈登(火箭)、東契奇(獨行俠)、里歐納德(快艇)、安東尼戴維斯(湖人)、恩比德(七六人)、厄文(籃網)、班西蒙斯(七六人)、杜蘭特(籃網)、韋斯布魯克(火箭)、肯巴沃克(塞爾提克)與錫安威廉森(鵜鶘)。

其中比較特殊的，除了柯瑞退居第3，杜蘭特和錫安威廉森本季雖都還未出賽，卻還是分別占據第12與第15名位置，尤其是即將在23日迎來生涯首次NBA出賽的錫安威廉森，看來只要他開始在場上展現野獸般的球風，人氣還會上漲。

至於從去年10月到12月底的球隊商品排行榜前10強依序為：湖人、塞爾提克、七六人、暴龍、公鹿、勇士、火箭、公牛、熱火與籃網。

(中時 )