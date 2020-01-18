資深音樂人劉家昌選前力挺韓國瑜，未料結果令他大失所望，昨(17日)晚間劉家昌批評蔡英文總統接受外媒專訪內容，痛譙：「蔡總統選前為什麼不說妳當選會帶來戰爭呢？一個三軍統率訓練的憲兵，左右不分能上戰場嗎？」並透露對共產黨、國民黨、民進黨都厭惡失望，他將籌組「中國臺灣反共黨」，希望能開創新局面。

針對蔡英文日前接受《BBC》專訪內容，劉家昌昨在臉書寫下：「蔡總統終於說實話了。對英國媒體發表兩岸隨時有戰爭，她準備好了，要中國付出很大的代價。」並批：「妳打算讓你口中勇敢的台灣GENNA孩子犧牲打仗嗎？一個四面環海的島經得起打嗎？」

劉家昌表示，這個時代不需要飛彈與戰爭，他自認為國家社會盡力了，經歷退出聯合國、中美斷交，「我是美國公民，也是中華民國國民。我選擇堅守在台灣與中華民國共存亡」，卻引來蔡英文的網軍叫他滾，「今天你們幾個在台灣出生，台灣就是你的，太霸道。趕我滾出台灣，天理不容。」

劉家昌也說，世代交替是很正常的事，但不能交給「一群欺宗滅袓、強詞奪理，仗勢欺人」的人，最後強調：「共產黨的拖，國民黨的爛，民進黨的騙，最後躲不過一場戰爭，為了永久的和平，該解決了，不能再讓三個政黨玩弄。」宣布將籌組新政黨，「凡是心向中華民國的朋友，認同的話請留言鼓勵。要駡我的也別客氣。來吧！」

劉家昌發文。（圖／翻攝自劉家昌臉書）

(中時電子報)