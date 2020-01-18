索尼音樂年度新人樂團noovy，新歌〈早鳥〉MV17日晚間8點首播。這首出自於主唱Shawn的創作，描述某次爸爸送他去機場時，父子倆離別前的無聲互動，僅透過一杯咖啡的溫度交換澎湃的心情，更加突顯父親對兒子的關愛和思念。為了重現父子間深厚的親情，MV特地請到以實力派演員張嘉年（太保）演出父親一角，並由吉他手JK飾演遠赴日本發展的兒子。

noovy成員左起貝斯手Jacob、主唱Shawn、鼓手Mark、吉他手JK。（圖／索尼提供）

MV由吉他手JK獨挑大樑，一個人隨拍攝團隊遠赴日本取景，去了許多充滿「回憶殺」地方，像是noovy曾經演出過的live house、練團會經過的一條街道、曾陪伴他們經歷過很多酸甜苦辣的練團室、會議室等，JK表示：「我們在日本待過一段時間，累積了一些感情，所以不時會懷念當時在日本的生活，哪怕去度個假也好。」主唱Shawn表示想把這首歌獻給跟noovy一樣在外工作或讀書的聽眾們，希望大家隨時都可以打個電話給家人聊聊天或給予陪伴，他說：「雖然科技冷漠已經是這個時代的通病，但對家人是絕不能冷漠的。」

農曆新年將至，noovy四位團員齊聲許願，希望3、4月巡迴演唱會的門票售罄。主唱Shawn期許自己未來可以跟更多厲害的音樂人合作或合唱，吉他手JK也立志多寫歌，學習舞蹈並提升自己的英文實力。鼓手Mark希望自己新的一年更努力練鼓，貝斯手Jacob也希望精進自己的彈奏能力，並且改掉壞習慣：「我希望自己不要那麼懶惰，如果有懶惰值，我現在是80，希望再減20變60。」

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(中時電子報)